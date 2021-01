Santhià: per il cantiere proseguono le deviazioni per gli autobus

Santhià: continuano i lavori per la realizzazione della nuova rotonda tra piazza Aldo Moro, via Matteotti e via Colombo. E con essi continuano anche le deviazioni del traffico.

Per quanto riguarda il servizio autobus, l'Atap ha prolungato le modifiche già effettuate la settimana scorsa nei confronti delle 4 linee che attraversano la città. Si tratta della 56 (Vercelli - Cavaglià), della 67 (Santhià - Cigliano - Saluggia), della 68 (Santhià - Alice Castello - Livorno Ferraris) e della 95 (Trino - Masazza). I bus provenienti da Cavaglià devieranno da corso Santo Ignazio in via Raffaello, quindi imboccheranno via Colombo e via Matteotti. In direzione contraria la deviazione toccherà invece via Gramsci e piazza Vittorio Veneto, per poi entrare in corso santo Ignazio.

Un'eccezione riguarda i pullman che da Tronzano devono raggiungere la stazione ferroviaria. "Il percorso dovrebbe essere regolare. Tuttavia potrebbe essere disposta la deviazione lungo via Ferraris, via Cavour e via Matteotti" precisano dall'azienda di trasporti pubblici.

I provvedimenti dureranno fino a venerdì 22 gennaio, e comunque finché la nuova rotonda non sarà aperta.