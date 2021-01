Lozzolo, Covid: da martedì 19 gennaio vaccinazioni alla casa di riposo

Lozzolo: da martedì 19 gennaio al via la campagna vaccinale anti Covid alla casa di riposo. Ospiti e personale della residenza Paradiso saranno sottoposti alla vaccinazione contro il Covid-19. Il piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 ha individuato in operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle Rsa per anziani le categorie da vaccinare con priorità. Durante i primi mesi della pandemia, a maggio 2020, si erano registrati numerosi casi di positività all’interno della struttura. L’attuazione di un protocollo molto rigido, la limitazione dei contatti con l’esterno e l’interruzione delle visite dei parenti avevano permesso un ritorno alla normalità.