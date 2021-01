Nuovo muretto di recinzione per l'asilo nido

Gattinara: al via nuovi interventi di riqualificazione in città. Dopo il rifacimento di piazza Paolotti ora l’attenzione si sposta sul parcheggio di piazza Formigoni, dove è previsto il rifacimento dell'asfaltatura e sulla creazione di un nuovo muretto di recinzione perimetrale per l’asilo nido.

L’intervento in piazza Formigoni rientra in un più ampio progetto di asfaltature strade messo a punto dagli uffici comunali nell’estate 2020 per un valore complessivo di 320.000 euro.