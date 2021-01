Fondazione Valsesia Onlus: nuove attrezzature per le squadre A.I.B. e Protezione Civile della Valsesia e della Valsessera.

Cerimonia ufficiale, nella sede di Borgosesia, ha visto consegnare una nuova torre faro e altri dispositivi quali motopompe, motoseghe, soffiatori, in dotazione effettiva delle squadre A.I.B e Protezione Civile Valsesia e Valsessera. "Serviranno per continuare a proteggere il territorio con maggiore efficacia e per potenziare le azioni di tutela e di prevenzione" precisano dalla Fondazione Valsesia.

Un primo traguardo raggiunto dal fondo 'Proteggiamo il nostro territorio', anche grazie al fondamentale contributo della Reale Foundation. A.I.B. e Protezione Civile Valsesia e Valsessera comprende le squadre di Borgosesia, Civiasco, Crevacuore-Azoglio, Gattinara, Grignasco, Masserano, Prato Sesia, Quarona, Scopa, Serravalle Sesia, Valduggia, Varallo.