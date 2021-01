Non si farà la cava in frazione Sasso

Allara Spa ha ritirato il progetto di rinaturazione in località Sasso. Vittoria per gli abitanti della frazione e per il Comune di Crescentino che aveva ribadito la propria contrarietà all’intervento. La decisione deriva dalla mancanza di un programma operativo che comprenda interventi di sistemazione idraulica nell’area di progetto. Il proponente ha quindi inviato una nota al Comune di Verrua Savoia in cui precisa l’intenzione di ritirare il progetto presentato e al contempo invita il settore difesa del suolo a procedere ad una rivalutazione delle criticità idrauliche esistenti sull’areale in argomento, nella prospettiva di una concreta realizzabilità di interventi sinergici di messa in sicurezza idraulica e di rinaturazione di una vasta superficie. Parole che fanno pensare ad una futura ripresentazione del progetto. Insomma più che un addio, un arrivederci.