In adozione gli abeti addobbati per Natale

San Germano: gli abeti che durante le feste natalizie hanno decorato il paese verranno adottati dagli abitanti.

La loro funzione è terminata con l'Epifania, ma non per questo verranno rispediti indietro. Gli alberi disposti lungo le vie del centro troveranno una nuova casa grazie ai sangermanesi che vorranno prendersene cura. L'idea è stata lanciata dal Comune alcuni giorni fa e prevede la compilazione di un modulo di candidatura, in cui è richiesto tra l'altro di indicare il luogo di piantumazione e anche un nome da attribuire all'albero. "Al momento della consegna l'abete sarà dotato di una 'Carta d'Identità' appesa ai suoi rami" anticipano dal Comune.

Il modulo per richiedere l'adozione si può scaricare dal sito istituzionale dell'ente e, successivamente, consegnare in municipio oppure inviare via e-mail all'indirizzo [email protected] vc.it.