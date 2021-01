Covid-19: sono 29 i positivi, dato stabile tra aumenti e diminuzioni

Trino: bilancio di previsione, il primo appuntamento con i 'Sentieri della salute', l’andamento dei contagi. Il sindaco Daniele Pane comunica l’aggiornamento settimanale della situazione trinese.

"Da domenica il Piemonte torna in zona arancione e in sostanza col nuovo Decreto sono confermate le regole con cui abbiamo convissuto per tutto dicembre e la prima parte di gennaio - sottolinea -. Sono cambiati i parametri dell’indice Rt e così torniamo in zona arancione, lo saremo per almeno quindici giorni. Il monito, visto l’andamento del contagio che è piuttosto contenuto, è di rispettare le regole per tornare in presto zona gialla".

Pane aggiunge inoltre: "Sono 29 i positivi attuali nella nostra città. Il dato è stabile tra aumenti e cali, non abbiamo guarigioni rapide ma nemmeno nuovi contagi. Due sono gli ospedalizzati, pochissimi invece quelli a casa con sintomi da tenere sotto controllo. Personalmente sono in contatto con Usca e medici di famiglia per ogni necessità, gli Alpini continuano a consegnare a casa medicinali e spesa per chi ne ha bisogno, la Pat prosegue nella sua opera".

Il sindaco fornisce inoltre alcune precisazioni: "Stiamo redigendo il bilancio di previsione 2021-2023. Finalmente il Cipe ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale a quanto ammonta la cifra dei fondi Scanzano 2018 e 2019 che ci spetta, a fine anno è stata approvata la Legge di bilancio, e quindi ora ai numeri dobbiamo abbinare i progetti per la nostra città. Il bilancio di previsione, al più tardi, sarà discusso in consiglio comunale la prima settimana di febbraio per la sua approvazione. Quest’anno saremo in ancora prima linea sulla pandemia Covid-19: non faremo però mancare il supporto ad alcuno per restituire una maggiore normalità, e proporremo le attività che abbiamo studiato in questi mesi, per stare vicino a tutti. Saranno molte. Si partirà già sabato 23 febbraio alle 16 con i 'Sentieri della salute', appuntamento online col professor Pierangelo Tovo e il dottor Roberto Stura per trattare di vaccini e virus in generale e nel dettaglio il Covid-19 e i vaccini ad esso indirizzati. Sarà possibile aprire un dibattito e fare domande ai due studiosi del settore".