Coronavirus: diminuiscono i contagi

Coronavirus: l'epidemia arretra lievemente ad Alice Castello, con più decisione invece a Borgo d'Ale.

La tendenza registrata a partire dalla seconda metà di dicembre non si è ancora invertita. I casi ad Alice Castello sono 19, cioè 5 in meno della settimana scorsa. Ma prima delle feste il paese aveva sfiorato il traguardo degli zero casi. "A essere coinvolti sono per lo più nuclei familiari. Fortunatamente non sembrerebbero esserci situazioni gravi" è la buona notizia fornita dall'ultimo aggiornamento del sindaco Luigi Bondonno.

Più incoraggiante invece la situazione a Borgo d'Ale, dove la discesa dei contagi è costante. I positivi al tampone sono una decina in totale, quando a inizio dicembre nella sola casa di riposo si contavano 39 anziani ammalati. Ora anche nella struttura l'attacco del virus è ormai rientrato. "L'auspicio è di mantenere questa tendenza" confida il sindaco Pier Mauro Andorno.