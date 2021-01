Il Comune ribadisce il no alla cava

Cava in località Sasso: il Comune di Crescentino ribadisce il suo no. Nelle scorse settimane Allara Spa ha presentato in Regione un "intervento di rinaturazione" connesso a movimentazione ed estrazione inerti in frazione Sasso. Il progetto prevede l’estrazione di circa 1 milione di metri cubi di materiale in un’area di 550 metri quadrati. Fin da subito gli abitanti della zona si sono detti contrari alla realizzazione della cava, che comporterebbe sia potenziali rischi a livello idrogeologico, visto la vicinanza con il fiume Po, sia un aumento di traffico e di polveri. Sono stati stimati quasi 150 mila camion in 5 anni. L’amministrazione nel consiglio comunale del 29 dicembre ha dato mandato al sindaco per porre in essere tutte le azioni atte a contrastare il progetto. Nella mattinata di venerdì 15 gennaio il sindaco Vittorio Ferrero con il vicesindaco Luca Lifredi si sono recati sul posto. Mercoledì 20 gennaio è prevista la prima conferenza dei servizi.