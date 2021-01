Una app su stili di vita sani e gestione delle nuove tecnologie

Santhià, Alice Castello: il buon uso delle tecnologie per stili di vita sani è il fulcro del progetto 'To win together' che ha partecipato al bando regionale per il sostegno di attività svolte dai centri di aggregazione giovanili.

"La Regione Piemonte ha comunicato che il Comune di Santhià, associato a quello di Alice Castello, ha ottenuto dei fondi per il Tag, il Centro Giovani di Santhià - spiega l’assessore santhiatese alle Politiche giovanili Mattia Beccaro -. Grazie ai fondi ottenuti, ovvero 5.000 euro, i nostri ragazzi potranno avviare un importante percorso innovativo di sensibilizzazione sugli stili di vita sani e la gestione delle nuove tecnologie. I giovani realizzeranno un’App informatica per coinvolgere tutti in una grande sfida motoria e nutrizionale".

Tante sfide quotidiane, settimanali e mensili per tutti, che vedranno la formazione di team territoriali che si contenderanno la vittoria. Il progetto sarà realizzato dai Gruppi Partecipazione Giovani dei due comuni, supportati dall’associazione Itaca. A disposizione dei ragazzi ci saranno professionisti nel campo dell’educazione, dell’informatica, delle scienze motorie e dell’alimentazione. "Una bella occasione per riflettere anche sulla prevenzione delle nuove dipendenze, e sul gioco d’azzardo - sottolinea il sindaco Angelo Cappuccio - tematiche che stanno molto a cuore alla nostra Amministrazione e che in questi anni ci hanno visti protagonisti di molte iniziative".