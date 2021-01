Encomio solenne a Protezione civile e Croce rossa

Encomio solenne al gruppo di Protezione civile e alla Croce rossa di Crescentino.

Il sindaco Vittorio Ferrero ha consegnato i riconoscimenti alle due associazioni che in questo periodo di emergenza hanno messo in campo molte energie per supportare le persone in difficoltà.

"Nel 2020 la Croce rossa ha raggiunto i 35 anni di servizio e la Protezione civile 20, un traguardo importante per due associazioni fondamentali per la nostra comunità – ha detto Ferrero – è stata determinante l’attività dei volontari a cui vanno i ringraziamenti, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità".