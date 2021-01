Casa di riposo, Covid: corso di formazione per inoculare i vaccini

Santhià: vaccinazioni anti Covid-19 alla casa di riposo di via Dante a partire da mercoledì 13 gennaio. Il sindaco Angelo Cappuccio aveva già preso contattati il Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp) dell'Asl Vercelli per capire come sarebbe stato avviato il programma della campagna vaccinale riservata a operatori e ospiti della casa di riposo: "Ci sono buone novità – sottolinea il primo cittadino -. Oggi, martedì 12 gennaio, alcuni operatori della struttura hanno seguito un corso di formazione per poter inoculare i vaccini anti-Covid, e da mercoledì 13 verranno si partirà nella Rsa. Il Sisp dell'Asl Vercelli garantirà una supervisione durante la campagna vaccinale tramite i medici Usca, Unità Speciali di Continuità Assistenziale".