Atap: da lunedì 18 corse raddoppiate negli orari critici

Un raddoppio delle corse ritenute a maggior rischio di superamento del limite di capienza massima, sfruttando i mezzi aggiuntivi messi a disposizione da società terze subaffidatarie. Questa la decisione di Atap a partire da lunedì 18 gennaio, data della ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% per le scuole superiori. Le corse raddoppiate saranno svolte con due autobus che, nei limiti del possibile, rispetteranno il medesimo orario viaggiando in coppia, l'uno a breve di stanza dall'altro.

Le indicazioni relative alle linee ed alle corse potenziate sono reperibili sul sito www.atapspa.it al link: https:/ /atapspa.it/linee-e-corse-pote nziate-covid-19/.



Capienza degli autobus

Nei servizi di linea urbani ed extraurbani è ammesso a bordo un numero di passeggeri non superiore al 50% del totale dei posti previsti dalla carta di circolazione dell’autobus.

Si rimarca che il limite del 50% è riferito non ai posti a sedere, bensì alla totalità dei posti disponibili, somma dei posti a sedere più i posti in piedi previsti dalla carta eli circolazione; per questo motivo, a seconda delle tipologie di autobus impiegati risulteranno disponibili:

• sugli autobus extraurbani, oltre il 50% dei posti a sedere;

• sugli autobus urbani, il l 00% dei posti a sedere oltre ad un certo numero di posti in piedi.

l passeggeri a bordo dovranno occupare i posti a sedere che non siano segnalati con apposito marker che ne vieta l'utilizzo.

Ove siano ammessi posti in piedi (solo autobus urbani /suburbani), una volta occupati i posti a sedere i passeggeri sono tenuti a disporsi a bordo in modo da garantire la massima di stanza reciproca possibile.



Dispositivi di protezione e regole di igiene a bordo

Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico di linea sono tenuti, tanto in fermata quanto a bordo autobus, ad indossare correttamente la mascherina

Tale disposizione non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni, nonché alle persone con forme di disabilità non compatibili con l' uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

Sugli autobus sono installati dispenser di soluzione disinfettante delle mani a disposizione dell’utenza



Utilizzo delle porte di servizio e flussi di utenza a bordo

Negli autobus a tre porte la salita dovrà avvenire dalla porta anteriore/posteriore, mentre la discesa dalla porta centrale.

Negli autobus a due porte la salita dovrà avvenire dalla porta anteriore/discesa dalla porta posteriore. l passeggeri in discesa dovranno rimanere al loro posto fino all'apertura della porta, quindi scendere uno alla volta





ACQUISTO BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Resta sospesa la vendita a bordo dei tito li di viaggio acl opera dei conducenti; si ricorda che è operativa la app denominata MyCicero che l' utenza potrà scaricare sul proprio smartphone da App Stare o da Google Play. L'app consente di acquistare con la massima immediatezza e senza sovrapprezzi i titoli eli corsa semplice validi sulle linee Atape di validarli a bordo previa lettura di QR-code affisso sugli autobus in prossimità degli accessi (tutte le informazioni sul sito www.atapspa.it).