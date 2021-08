"Forza Italia appoggerà con gli alleati del centro-destra Biagio Munì"

Forza Italia appoggerà convintamente, insieme agli alleati del centro-destra, il Candidato Sindaco “Biagio Munì”. È una scelta Unitaria che ci vede consapevolmente schierati verso un uomo di centro-destra che ha saputo distinguersi, nelle sue precedenti esperienze amministrative, come “uomo del fare” perseguendo l’unico scopo che è il bene di Santhià. Forza Italia, come testimonia continuamente il nostro Presidente Silvio Berlusconi, è sempre stata leale al centro-destra. Quindi alle prossime elezioni andremo uniti, perché 27 anni di centro-destra si fondano su valori e programmi condivisi. Questo vale per tutte le elezioni amministrative, come a Santhià, e come sarà per le prossime elezioni politiche, perché questo rappresenta il sentimento di più della metà degli italiani. Ci prepariamo dunque “uniti” a questa sfida elettorale per il bene di Santhià, perché la città deve cambiare marcia e guardare al futuro con entusiasmo e che sia più prospero per tutti i cittadini. Questo potrà realizzarsi con un uomo di grande esperienza come il nostro candidato unitario Biagio Munì, insieme a tutte le donne e uomini, candidati di valore nella sua lista, che rappresentano l’intero tessuto sociale della città e che sapranno dare un valore aggiunto per la futura amministrazione, tra cui annoveriamo i nostri candidati Natalina Zanotti e Paolo Magliaro.



Antonio Prencipe – Commissario Provinciale Forza Italia

Sono soddisfatto per l’indicazione da parte del Coordinamento Regionale e Provinciale di Vercelli di Forza Italia che appoggerà la mia Lista “Cambia Santhià insieme a noi”. Un risultato che ci vedrà impegnati a correre unitariamente nel solo esclusivo interesse per la Citta di Santhià. Noi abbiamo tenuto costantemente un canale aperto con tutti gli uomini di buona volontà dotati di ragionamento politico, puntando sull’unità del centro-destra nella nostra città.

I progetti di cambiamento camminano sulle gambe degli uomini che hanno valori e idee, consapevoli che la coerenza, l’appartenenza e il rispetto dei ruoli sia fondamentale per raggiungere traguardi impossibili; facendo prevalere unicamente l’amore per la Città. Ringrazio dunque Antonio Prencipe e Paolo Zangrillo per aver compreso oggi, la necessità di partecipare con propri Candidati, nelle persone di Natalina Zanotti e Paolo Magliaro alla costruzione di un nuovo orizzonte politico, senza preclusioni, per definire un’alleanza solida e di prospettiva, che ci vedrà uniti nel futuro per un governo di centrodestra nel Paese, passando anche dalla riconquista della Città di Santhià.



Biagio Munì – Candidato Sindaco Lista “Cambia Santhià insieme a noi”

UNITI SI VINCE.