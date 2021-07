"Dal 22 al 29 luglio previste le immissioni in ruolo, ma nulla di fatto"

Dal 22 al 29 luglio erano previste le procedure per le immissioni in ruolo anche del personale Amministrativo tecnico ausiliario, Ata. Siamo al 30 di luglio e ancora nulla. Nessuna comunicazione, nessuna ipotesi, nessuno avvisa per dire cosa sta succedendo, nessuno comunica i tempi e le procedure da seguire per le immissioni in ruolo di questo personale, come nessuno conosce il contingente da immettere in ruolo. Sono 2000 persone circa in tutta la regione Piemonte incluse nelle graduatorie dei 24 mesi, 922 solo nella provincia di Torino.

Tante ragazze, tanti ragazzi, tante famiglie sono ancora in attesa di sapere, se continueranno ad essere, anche il prossimo anno scolastico, precari o se finalmente avranno un posto a tempo indeterminato, dopo anni di sacrifici. Queste persone, questi lavoratori, meritano rispetto, non meritano di essere lasciati nell’incertezza. Abbiamo sollecitato la nostra Segreteria Nazionale affinché faccia pressione sul Ministero per porre fine a questa incomprensibile situazione. La Uil Scuola del Piemonte denuncia con forza questo trattamento, questi ritardi e questa indeterminatezza da parte del Ministero, chiede che vengano sollecitamente date le istruzioni per le procedure di immissione in ruolo e la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili.

Diego Meli

Segretario Generale Uil-Scuola Piemonte