Ricevuti 2000 euro dalla Fondazione Cr Vercelli

Il Banco delle Opere di Carità di Vercelli opera sul territorio dal 2010. Per numero di Comuni, associazioni e parrocchie servite nella provincia di Vercelli e zone limitrofe il Banco serve 72 enti e copre oltre 6mila indigenti. Ogni mese organizziamo le consegne mediante preparazione dei singoli bancali di alimenti che vengono quantitativamente gestititi in base ai nuclei familiari iscritti nei relativi enti e in regola con le normative Agea. A livello economico riusciamo a gestirci con gli aiuti che ci vengono dati dagli enti per far fronte alle spese vive: assicurazioni, utenze, carburante e quant'altro. In tale ottica, forte è la vicinanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli che elargisce sovente un contributo per aiutarci a proseguire nella nostra opera. Nei giorni scorsi, la Fondazione, ha consegnato un contributo di 2000 euro per la gestione del magazzino di via Birago.

Banco delle Opere di Carità di Vercelli



Il presidente Giuseppe Barale