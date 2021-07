Vercelli: "Cosa intende fare l'Amministrazione per il rione Cappuccini?"

Gentile direttore,

abbiamo presentato un'interrogazione nella quale, a seguito di un sopralluogo effettuato la scorsa settimana come Partito Democratico nel rione Cappuccini, abbiamo raccolto alcune istanze e messo in campo alcune proposte.

In particolare chiediamo all'Amministrazione se intenda: istituire un fondo per supportare i concittadini che hanno accumulato materiale in eternit a seguito dei danni derivanti dai fenomeni calamitosi, per consentire il trasporto di tali rifiuti verso lo smaltimento; sollecitare un intervento straordinario di Asm per recuperare i rifiuti, presenti nel quartiere già prima del manifestarsi dei fenomeni meteorologici e procedere ad una revisione e manutenzione straordinaria del verde nel rione.



Alberto Fragapane - Maura Forte - Carlo Nulli Rosso

Michele Cressano - Manuela Naso - Giorgio Alfonso