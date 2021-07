"Grande lavoro delle associazioni a favore sia dei disabili"

Apprendo con interesse e apprezzo moltissimo i dettagli di questo progetto di coinvolgimento delle persone con disabilità in iniziative di vario genere ancora una volta le associazioni del nostro territorio si distinguono per il loro grande lavoro a favore sia dei disabili che delle loro famiglie, sono sempre in prima linea per dare loro un sorriso, molti di coloro che sono coinvolti a livello di volontariato sono persone che durante l’orario di lavoro sono impegnate in vari ruoli nei centri gestiti da Unione Montana, dal Centro Diurno di Varallo alla Comunità L’Albero di Portula: persone meravigliose, preparate ed impegnate a svolgere il proprio ruolo con passione oltre che con professionalità.

Il progetto Sos-teniamoci, promosso da Circuito Viola odv, Archimede Lavoratori Speciali Aps, Anffas Valsesia e Igea odv, ha lo scopo di sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie attraverso il coinvolgimento, con attività e iniziative, della rete culturale, sociale, artistica e naturalistica del territorio. Un grande lavoro al quale l’Assessore Nunziata ha voluto garantire il sostegno istituzionale.

Il mio impegno in questo settore è frutto di una lunga esperienza nell’ambito delle attività a favore di persone disabili. Il mio desiderio è di implementare il ruolo dell’ente Unione Montana nel sostegno delle iniziative dell’associazionismo locale, offrendo loro un supporto sia in termini di mezzi che di personale, in modo da rendere più agevole la concretizzazione dei loro progetti, sempre molto ben calibrati sulle reali esigenze del territorio. Saremo con loro, per aiutare i più deboli e garantire loro un migliore qualità della vita.

Francesco Nunziata, Assessore ai Servizi Socioassistenziali

dell’Unione Montana Valsesia