Donazioni in ricordo di Rita Casè: il grazie del sodalizio

La Sezione di Vercelli dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) ringrazia per le generose donazioni raccolte in memoria della sua carissima vicepresidente Rita Casè, prematuramente scomparsa lo scorso 8 maggio. Le amiche e gli amici, i parenti, i soci e i volontari dell’AISM, i coscritti di Rita, i coscritti del marito Antonio, i coscritti del figlio Marco, i colleghi di Rita dell’ASM SpA, la Comunità Capi Scout, i membri dei centri di Ascolto, i dipendenti della Società Nuova Europa SRLS, del ristorante “L’Appetito” e del bar “Eurobar”, sono veramente tanti coloro che hanno donato in memoria di Rita, che impersonava il ruolo di volontaria con dedizione ineguagliabile. Quanto donato contribuirà a garantire i servizi di sostegno che gratuitamente vengono offerti da AISM alle persone con sclerosi multipla. La Sezione rinnova il proprio cordoglio al marito, ai figli e ai familiari tutti e li ringrazia per aver promosso queste donazioni.

Aism Vercelli