"Tantissime persone hanno contribuito a fermare la malattia"

Quest’anno, per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, domenica 30 maggio, tantissime persone hanno contribuito a fermare questa malattia, ancora oggi inguaribile, con un fiore, la Gardenia di Aism. Dal 27 maggio al 7 giugno sono state distribuite in Italia centinaia di migliaia di piante, raccogliendo 3 milioni di euro per la ricerca, l’unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla, e per garantire le risposte di cura, assistenza e supporto per le persone con SM sul territorio, ora più che mai fondamentali.

Anche la nostra Provincia ha risposto con la consueta generosità; le piante di Benvenuta Gardenia sono state cercate, distribuite ed esaurite, ben 655, grazie a tanti inarrestabili volontari e alle Associazioni che hanno collaborato: alpini di San Germano e Santhià, bersaglieri di Vercelli Bianzè e Tronzano, carabinieri della sezione di Livorno Ferraris (anche a Crescentino e Saluggia), Croce Rossa Italiana, finanzieri.

Grazie a tutti i benefattori, un grazie particolare alla sindaca di Asigliano, sempre al fianco di Aism, e agli esercizi commerciali di Cigliano, Crescentino, Moncrivello, Vercelli e Villata, e alle Strutture ospedaliere di Vercelli che ci hanno concesso l’autorizzazione per installare le postazioni.

La sezione di Vercelli di Aism