"Quale sarà la sorte dei resti di epoca romana della torre libraria?"

La Sezione di Vercelli-Valsesia di Italia Nostra ha appreso da alcuni giornali locali con compiacimento di un importante ritrovamento di strutture di epoca romana, grazie all’annuncio de La Rete di Vercelli, avvenuto durante gli scavi per la costruzione della “Torre libraria" in cui confluiranno le due biblioteche civica e universitaria Upo. Si tratta di un ennesimo ritrovamento romano e probabilmente alto medioevale, ciò che stabilirà il prossimo sopralluogo della Soprintendenza Archeologica del Piemonte Orientale. Questa Sezione, ha sempre chiesto alle Amministrazioni comunali succedutesi negli anni di recuperare e di valorizzare i ritrovamenti archeologici rinvenuti non solo per renderli fruibili alla cittadinanza con una visita in sicurezza, ma anche, quando malauguratamente non è stato possibile, come per esempio nel caso dei resti dell’opificio di via Derna, di recuperare tutti i reperti per renderli visibili e visitabili in città. Inoltre, questa Sezione si è battuta dalla sua costituzione nel 1987 affinchè i numerosissimi reperti recuperati dagli scavi in città degli ultimi 30 anni, ora depositati presso la Soprintendenza Archeologica regionale, ritornino al più presto a Vercelli per essere esposti con mostre tematiche realizzate presso il Mac di Vercelli. Pertanto, coerente con quanto suddetto, auspica che gli attuali ritrovamenti vengano adeguatamente resi pubblici sia attraverso una conferenza stampa appositamente organizzata che, successivamente, renderli visitabili preliminarmente con tutte le precauzioni tecnico-scientifiche. Infine al termine degli scavi programmati, questa Sezione auspica fortemente che sia il Comune di Vercelli che la Soprintendenza, decidano che l’intera area non sia interrata ma restaurata affinché possa aggiungersi alle altre aree archeologiche in vista in città e visitabili dalla cittadinanza ed ai turisti interessati. Questa Sezione rimane a disposizione delle Autorità preposte per collaborare a creare le condizioni per un rilancio della conoscenza del grande patrimonio storico ed archeologico della nostra Città.

Italia Nostra - Sezione Vercelli Valsesia