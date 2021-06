Anffas Vercelli: "La nostra bellissima gita al Sacro Monte"

Dopo molti mesi nei quali non è stato possibile andare in gita insieme, ora, finalmente tutti “vaccinati” abbiamo preso al volo questa occasione. I nostri amici Umberto e Marco del Gruppo Forza Italia Giovani di Vercelli hanno infatti organizzato per noi una bellissima gita al Sacro Monte di Varallo. Venerdì 28 maggio, alle 9,30 un bellissimo pullman turistico ci attendeva e tutti insieme, nel rispetto delle distanze interpersonali in vigore, ci siamo saliti con una gioia che non provavamo da tempo.



Non ci sembrava vero di avere con noi le borse frigo, le coperte ed i panini per il pranzo al sacco. I partecipanti, ospiti della Comunità e Centro Diurno di Anffas Vercelli, uniti ad altri amici, erano felicissimi di poter rivivere queste esperienze che tanto mancavano. Arrivati a Varallo siamo subito saliti al Sacro Monte con l’emozionante tragitto in funivia, abbiamo fatto visita alle Cappelle e poi ci siamo concessi un piacevole pic-nic ridendo e scherzando tutti insieme. Al ritorno, siccome le strade erano bloccate per i passaggio del Giro d’Italia, abbiamo trovato posto su di un prato nei giardini di Varallo ed abbiamo così anche visto il passaggio dei Campioni e delle loro colorate ammiraglie. Una giornata bellissima, che ha riempito tutti di gioia e per la quale vogliamo ringraziare di cuore i nostri nuovi amici Umberto e Marco.

Grazie davvero.

Il Gruppo ANFFAS Vercelli