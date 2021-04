"La signora sbarra la Via Francigena: mi sembra assurdo"

"Sabato 27 marzo mi trovavo a passeggiare con il mio cane, come solitamente faccio visto anche il periodo, in direzione via francigena. Oltrepassata la tangenziale, io ed altre persone (tra cui runner e cicloamatori) troviamo la strada sbarrata da un cancello installato di recente con cartelli di divieto stampati in autonomia. Con la “ronda” di una signora che sbraitava contro chiunque chiedesse informazioni su questa “novità”. La stessa a male parole respingeva chiunque dicendo che quella è la sua proprietà e che la Via Francigena dovrà cambiare percorso e che ha già avvisato l’organizzazione e che “solo pellegrini tesserati potranno attraversare la sua strada privata”. Un paio di persone hanno chiamato vigili e carabinieri che non hanno saputo fornire indicazioni su cosa fosse lecito o meno.

Mi chiedo è possibile sbarrare la Via Francigena? È possibile impedire che una persona possa passeggiare in campagna rispettando comunque le indicazioni del periodo? È possibile essere inseguiti da una persona in macchina ed insultati perché si sta passeggiando (in campagna) direzione Montonero per intenderci. Io non lo so, ma privare le persone anche di passeggiare o correre su una strada storica e in mezzo alle nostre campagne mi sembra assurdo".