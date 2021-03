"Troppi assembramenti in centro città"

Spettabile La Sesia,

ormai quel che è fatto è fatto, negozi chiusi e noi chiusi in casa, ma abbiamo visto tutti per mesi dalla prima sera gli assembramenti di ragazzi per la maggior parte senza mascherina lungo l'asse piazza Palazzo Vecchio-via dei Mercati, portici di piazza Cavour, ridere e spassarsela. Grazie a tutti loro se siamo ridotti così per la terza volta.

Alina Piazza