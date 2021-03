"Grazie a Belardi Food per la donazione di sgombro in scatola"

Spettabile La Sesia,

l'associazione OsVer Odv ringrazia, anche a nome della Caritas Eusebiana, la ditta Belardi Food per l'ingente donazione di sgombro in scatola recentemente elargita per sostenere le famiglie in difficoltà del territorio (leggi qui). Ringrazia, inoltre, anche il personale delle dogane vercellesi per la collaborazione nello sdoganamento della merce. La donazione rappresenta un concreto contributo alla lotta alla fame su tutto il territorio regionale a cui sono destinate le derrate ricevute e un importante gesto solidale.

Il presidente Anselmo Vittone.