"Grazie al personale del Pronto soccorso e della Neurologia"

Egregio Direttore,

in data 27 febbraio 2021, dopo una brevissima degenza, presso il reparto di neurologia, è mancata la mia mamma Formaggio Giuseppina. Tramite Lei ed il suo giornale, vorrei esprimere il mio più sentito ringraziamento nei confronti dei medici e del personale del Pronto Soccorso e del Reparto di Neurologia dell'ospedale S.Andrea di Vercelli per le premurose attenzioni prestate e per la sensibilità dimostrata nel trasmettere le necessarie informazioni. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al nostro dolore.

Renata Francese