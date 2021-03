"Nel vercellese è nato il Comitato 10 febbraio"

Gentile direttore,

il Comitato 10 Febbraio nasce successivamente alla promulgazione della Legge 92 del 30 marzo 2004 istitutiva del Giorno del Ricordo. Esso raccoglie diversi cittadini che, pur senza avere un legame diretto o famigliare con le tragedie delle Foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata, si accostano con particolare sensibilità a queste pagine di storia patria. Presente con le sue sezioni locali in molte regioni d’Italia (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia–Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), il C10F collabora con altre associazioni culturali, scuole ed amministrazioni locali interessate a svolgere momenti di approfondimento sulla storia del confine orientale italiano.

Intento degli aderenti al Comitato è infatti quello di fiancheggiare le associazioni della diaspora giuliano-dalmata nella sensibilizzazione e nell’informazione dell’opinione pubblica sulla storia plurisecolare di una regione italiana di confine, da sempre connessa per lingua, cultura e tradizioni con la penisola italica. Attraverso il dialogo con le Istituzioni locali, la neonata sezione vercellese ha intenzione di porre le basi per un progetto trasversale di preservazione della memoria storica anche nella nostra Provincia.

Il coordinatore regionale Fabio Volpe ha mostrato viva soddisfazione per la penetrazione che il Comitato sta avendo nelle province piemontesi. A tal proposito, s’invitano le persone interessate ad aderire alle iniziative del C10F o a sostenerle a volerne diventare soci, tesserandosi al seguente link: www.10febbraio.it/iscrizioni/.

Il referente per la Provincia di Vercelli

Avv. Patrizio Cavallone