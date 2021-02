"Indignati per l'attuale situazione del Toro"

Egregio direttore, spettabile redazione,

siamo un gruppo di tifosi del Torino (per noi solo Toro) indignati per l'attuale situazione del club, non solo per i pessimi risultati sportivi, ma anche e soprattutto per la gestione societaria da parte dell'attuale proprietà. Riteniamo che una società sportiva dal passato leggendario e conosciuta in tutto il mondo meriti una presidenza onesta e capace, appassionata e ambiziosa.

Ci siamo pertanto riuniti tramite un gruppo su Facebook e autotassati per pagare la pubblicazione di avvisi su quotidiani finanziari e non, il primo dei quali è uscito su MF Milano Finanza, seguito da quello su Il Sole 24 Ore dorso Lombardia la settimana seguente e, a seguire, su Tuttosport Piemonte-Valle d'Aosta e Liguria. Chiediamo il vostro aiuto per dare maggior risonanza alla nostra iniziativa, auspicando un vostro supporto redazionale.

Resistenti Granata 1906