Vaccini: "Sia data priorità agli addetti alla raccolta rifiuti"

Spettabile La Sesia,

credo che rimanga condivisibile la richiesta delle associazioni che rappresentano le imprese che raccolgono, gestiscono, riciclano e smaltiscono i rifiuti urbani e industriali del nostro Paese. Queste ultime hanno scritto al Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri e al Ministro della Salute Roberto Speranza, una lettera aperta per sollecitare una tempestiva ed efficace copertura vaccinale degli addetti del settore dell’igiene urbana, dei servizi ambientali e della gestione dei rifiuti.

La richiesta riguarda tutti gli operatori del settore e in particolare gli addetti alla raccolta dei rifiuti e agli impianti di trattamento degli stessi, che dall’inizio della pandemia hanno garantito, senza alcuna interruzione, i servizi pubblici ed essenziali di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e speciali. Tali associazioni ritengono infatti che, ferme restando le ineludibili priorità individuate dal Governo nella campagna vaccinale, il settore dell’igiene urbana, dei servizi ambientali e della gestione dei rifiuti debba essere considerato tra i comparti di maggiore rilevanza strategica, vista la necessità di assicurare il costante e regolare funzionamento del servizio, nonché di garantire adeguata e tempestiva protezione a lavoratori in contatto costante con fonti di possibile contagio.

Come sottolineato dai diretti interessati tramite il mondo associazionistico di riferimento, la visione strategica del paese va ampliata per darne la migliore fruizione, in termini di efficienza, ad altri comparti nazionali. Solo una visione completa d’insieme potrà portare ad un’azione efficace nel più breve periodo possibile. L’inizio della campagna vaccinale non vuol dire aver debellato il virus e rende necessaria una visione d’insieme a largo raggio proprio per rendere il percorso di immunità al virus celere e privo di tentennamenti.



Gian Carlo Locarni

Responsabile Ambiente Lega Salvini Piemonte