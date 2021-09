Riso Scotti porta a Milano l'eccellenza di Carnaroli e Venere

Responsabilità e visione del futuro, a Identità Golose Milano 2021 Riso Scotti partecipa quest’anno, dal 25 al 27 settembre, ad uno tra i più importanti congressi al mondo dedicati all'alta cucina: #identitamilano2021. Lo fa in un anno speciale, che celebra la ripresa dopo un periodo buio, e in un contesto di riflessione sul “valore del lavoro”, il tema scelto da quest’edizione per un confronto sull’urgenza di comportamenti autentici, virtuosi.

Scotti porta a Identità Golose l’eccellenza del Risotto. Lo fa con il Carnaroli Invecchiato 18 mesi, denominato anche il “Riso del Re”: un riso dalle caratteristiche ineguagliabili, capace di offrire una struttura del chicco assolutamente unica e particolarmente adatta alla mantecatura e alla preparazione del risotto perfetto. Una Venere® nera a Identità Golose: bontà, qualità e benessere per un riso unico e versatile Riso Scotti presenta in anteprima a Identità Golose la linea Venere dedicata alla ristorazione, in Italia e per i mercati internazionali. Venere è un riso originale italiano, coltivato unicamente nelle risaie di Vercelli, Novara e della Valle del Tirso in Sardegna, e segue un disciplinare di filiera che consente di garantire la tracciabilità del prodotto: un esempio concreto di filiera sostenibile, per dare voce al lavoro di tutti coloro che, dal campo alla tavola, rendono possibile una tale eccellenza ed unicità italiana.