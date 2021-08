Sequestrata una Ferrari modello FF

Una complessa attività di “intelligence”, finalizzata al contrasto dell’importazione illecita di beni provenienti da paesi extra-UE, ha portato al sequestro di una Ferrari modello FF con targa svizzera. La vettura sarebbe stata introdotta in contrabbando in Italia. I funzionari Adm in servizio all’Ufficio delle Dogane di Torino, coadiuvati dai militari della Guardia di Finanza, hanno così concluso un'importante attività ispettiva volta a verificare il rispetto della normativa doganale.

Il conducente, nato a Gibuti e residente in Italia, è stato denunciato alle autorità competenti. Il valore stimato del veicolo è risultato essere pari a 105.000 euro e i diritti evasi calcolati sul predetto valore ammontano a 26.760 euro.

"Questa operazione - si legge in una nota stampa - costituisce l’ennesima dimostrazione della meticolosità dei controlli svolti da Adm per la prevenzione e repressione dell’evasione fiscale assicurando il presidio degli interessi dello Stato e dell’Unione Europea".