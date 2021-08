Pichetto: "Esenzione del Green pass per fiere e alle sagre"

Sulle misure di contenimento del virus e l’estensione del Green pass ci vorrebbe più chiarezza, soprattutto per tutte quelle attività che si svolgono all'aperto come fiere e sagre. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, a seguito delle segnalazioni ricevute da numerose categorie e associazioni territoriali.

"Mi faccio portavoce di questa legittima richiesta - ha affermato Pichetto - e spero vivamente che nei prossimi interventi sia inserita l'esenzione della certificazione per tutti quegli eventi come sagre e manifestazioni che si svolgono all'aperto soprattutto nei piccoli Comuni: siamo assolutamente d’accordo sull’uso del green pass, in linea con tutte le azioni di prevenzione e sicurezza in questa situazione, ma le regole vanno stabilite in modo chiaro per evitare di penalizzare ulteriormente un settore che ha un valore economico e sociale di circa 2 miliardi di euro. Serve al più presto chiarezza" .