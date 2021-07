Green Pass: domani il Governo approverà il decreto

Domani il Governo approverà il decreto per l’entrata in vigore del green pass cioè la certificazione “verde” che permetterà l’accesso a locali pubblici e manifestazioni al chiuso. Il decreto dovrebbe essere poi operativo da lunedì 26 luglio.

La variante Delta continua a correre, sempre più contagi sul territorio italiano e, seppur salga anche il numero dei vaccinati, questo è ancora troppo basso. L’accrescere di casi ha fatto sì che il Governo pensi alla proroga dello stato di emergenza, dal 31 luglio al 31 dicembre 2021.

L’unica soluzione per evitare un nuovo lockdown, scongiurato da tutta Italia, è sicuramente il green pass, attestato di vaccinazione necessario per la fruizione di bus e tram oltre che a tutti gli altri tipi di trasporto come navi, aerei, treni e pullman.

Chi non lo possiede per scelta, secondo le opinioni degli esperti, potrebbe avere ripercussioni sul luogo di lavoro, come trasferimenti e sospensioni. Anche le scuole saranno soggette a regole: per il personale scolastico è fondamentale e per gli alunni che lo possiedono si cercherà di garantire la frequenza anche nel caso in cui la struttura fosse oggetto di focolai.

Domani il Governo si riunirà per approvare il decreto che entrerà in vigore il 26 luglio. Secondo le prime indiscrezioni, esisteranno due tipologie di green pass: quello “leggero” che viene fornito dopo la prima dose, e quello “normale” che viene consegnato a seguito della somministrazione di entrambe le dosi oppure a seguito di un tampone negativo effettuato almeno 48 ore prima. Entrambi sono validi: quello leggero solo ad agosto e nei primi giorni di settembre per attività come, probabilmente, ristoranti al chiuso, eventi come teatri, cinema, concerti. L’ altro invece sarà indispensabile da settembre in poi per le medesime attività e per i trasporti.

Cinema e teatri saranno disponibili, per chi ha il green pass, anche senza distanziamento, garantendo così più affluenza e meno restrizioni.