Addio a Raffaella Carrà, regina della tv. Aveva 78 anni. Ad annunciare la sua morte, avvenuta oggi lunedì 5 luglio alle 16,20, è stato il coreografo Sergio Japino, compagno di vita per molti anni. A stroncarla una malattia che da alcuni mesi l'aveva colpita. Raffaella Maria Roberta Pelloni, questo il suo nome all'anagrafe, era nata a Bologna il 18 giugno 1943.

E' stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni sessanta: una lunga carriera, la sua, che l'ha vista da attrice bambina negli anni '50 diventare un'icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna. Dal 1983 al 1985 aveva su "Raiuno Pronto, Raffaella?", il primo programma di mezzogiorno della Rai che segnò la sua definitiva affermazione come conduttrice, intrattenitrice e padrona di casa, capace di relazionarsi con uguale empatia sia agli ospiti illustri sia ai telespettatori che telefonavano per partecipare ai giochi del programma.