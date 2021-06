Aldi Stores Uk a gamba tesa sulla nostra pasta

Cosa succede se dici ad un italiano che hai un’idea nuova su come cucinare la pasta? Che potrebbe cancellarti dalla lista degli amici di Facebook. E se invece lo dici a milioni di italiani attraverso un tweet? Senza ombra di dubbio, potresti aver dato vita ad un pretesto per iniziare una 'terza guerra mondiale'. A questo ci ha pensato Aldi Stores Uk. Aldi è una catena di supermercati tedesca, con diversi punti vendita in molte nazioni: tra queste, proprio quella della Gran Bretagna, si è scatenata con un tweet.

Ed ecco che, forse per punzecchiare gli animi o forse perché ci credono davvero, dalla Gran Bretagna arriva una nuova ricetta con un metodo innovativo di cottura della pasta. Sì, avete capito bene: un nuovo modo di cuocere la pasta. Sembra surreale ma è così. Ed è stata immediata l'indignazione degli italiani che, all’ora di pranzo, fanno bollire l’acqua e poi buttano la pasta per quel tempo che va dai 7 ai 10 minuti circa: infine la scolano, si siedono e la gustano appena pronta. Invece no, perché Aldi Stores Uk ha appena condiviso con un gruppo di amici intimi ( i 577.717 followers sulla piattaforma) una nuova idea per non perdere tempo in cucina. Così spiegano che, se metti a mollo la pasta per tutta la notte - e so già che gli italiani più golosi e patriottici si fermeranno a leggere qui - il giorno dopo basterà metterla a bollire per un solo minuto, e sarà pronta, cotta e si presume ottima da mangiare. D’altronde, un punto a favore sarebbe per l’originalità e per il fatto che, se pensiamo che stiamo vivendo il ventunesimo secolo e tutto diventa sempre più innovativo e tecnologico, perché anche la pasta non dovrebbe rinnovarsi? 'Perché la pasta è intoccabile'… oserei dire di aver sentito l’eco della voce degli italiani che lo gridano e che stanno marciando contro la Gran Bretagna… Potrebbe nascere un conflitto? Nel frattempo sono tanti gli chef che nel mondo provano a trovare escamotage e nuove tecniche di utilizzo delle materie prime, ma solo per rendere migliore il gusto e sperimentare in cucina… Di sicuro non per stravolgere una tradizione e una cultura, che fanno di una nazione, l’Italia, il punto forte, il caposaldo, l’ancora per non affondare. Se non fosse successo un anno fa, sarebbe potuta succedere dopo questo tweet, la fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

Aldi Stores Uk, per mettere più a fondo il dito nella piaga, aggiunge: “Trust me, mums know how to save time” quindi la domanda è lecita: ci fidiamo di Aldi Stores Uk che dice 'fidati di me, le mamme sanno come non perdere tempo' ?



Molti i commenti su Twitter:



“In Italia si frusta in piazza per reati del genere contro la pasta!”



“...perché di solito 12-14 minuti sono troppo lunghi? E comunque chi mangia la pasta a colazione?”



“Quello che non credo è che qualcuno potrebbe pensare che sia una buona idea. La vita è davvero troppo breve per cucinare un tegame di pasta”



“È un po' troppo... sono una mamma ma sono anche italiana”



“ROTTURA: L'Italia dichiara guerra al Regno Unito”