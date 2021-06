Vaccinazioni agli adolescenti: i genitori chiedono chiarimenti

“Come genitori chiediamo alle istituzioni di fornire nella massima trasparenza tutte le necessarie informazioni alle famiglie sul rapporto rischi/benefici per i vaccini ai giovanissimi”. Questa la richiesta dell’Articolo 26, l’associazione no profit dei genitori che cercano di tutelare la famiglia e la scuola. “Siamo infatti davanti ad un tema delicatissimo che sta già dividendo la comunità scientifica, su cui non sono ammissibili leggerezze, modalità comunicative che possano indurre forme di condizionamento o imposizioni generalizzate e immotivate -aggiunge l’associazione - I genitori sono i primi responsabili della cura e dell’educazione dei propri figli e lo hanno dimostrato nei mesi di pandemia sia nell’assistenza sanitaria che nel supporto alla DAD favorendo l'apprendimento scolastico dei ragazzi nonostante la crisi. Devono quindi essere messi in grado di esercitare pienamente la propria responsabilità anche in riferimento alle vaccinazioni, con un’opera di informazione corretta che porti alla consapevolezza per permettere loro di poter compiere scelte davvero libere e adeguate alle esigenze dei figli”, conclude.