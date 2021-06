Da oggi il coprifuoco slitta a mezzanotte

Da oggi, lunedì 7 giugno, si potrà stare in giro un'ora in più in zona gialla. Il coprifuoco, infatti, viene spostato a mezzanotte. Per il Piemonte e tante altre regioni questo provvedimento durerà una settimana: da lunedì prossimo, 14 giugno, con il passaggio in zona bianca, verrà abolito.

La regione è quindi entrata nell'ultima settimana prima dell'attesissimo "liberi tutti", dove decadranno praticamente tutte le restrizioni, ad eccezione dell'utilizzo della mascherina.