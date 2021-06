Estate senza tavolate: al ristorante al massimo in quattro

Nessuna tavolata al ristorante, neanche in estate e neppure in zona bianca. Il limite di quattro persone per tavolo, infatti, rimane. Dopo giorni di interpretazioni, esame dei decreti e dei dpcm con valutazioni diverse, il ministero della Salute specifica che nel decreto approvato ad aprile questa regola è stata confermata ed è valida fino al 31 luglio.

Rimane dunque questa misura: "In zona gialla e in zona bianca quando si sta nel locali pubblici seduti a tavola si può stare massimo in quattro persone a meno che non si tratti di conviventi o di un nucleo familiare".