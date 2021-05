Sciopero nazionale dei trasporti martedì 1° giugno

Sciopero generale nazionale di 24 ore dei trasporti: è stato proclamato per martedì 1° giugno dalle segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

Lo sciopero è motivato, spiegano i sindacati, "dall'interruzione del confronto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri scaduto da oltre tre anni, dall'esito negativo delle procedure di raffreddamento e a seguito della prima e seconda azione di sciopero". Atap fa sapere che "non verranno garantite le corse urbane ed extraurbane, ad eccezione delle linee protette". Perciò le corse di linea con percorrenza prevalente prima delle 8,30 e tra le 13 e le 15 saranno di norma effettuate: per eventuale conferma è consigliabile chiamare il numero verde 800.912716. "L'ultimo sciopero di pari durata a cui hanno aderito le organizzazioni sindacali ha avuto un tasso di adesione pari al 44,44% del personale", fanno sapere da Atap.