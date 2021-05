"Il governo è impegnato a fornire risposte concrete"

"Il governo si è impegnato su tutti i fronti per fornire risposte concrete alle categorie in difficoltà e rimettere in piedi produzione, commercio, servizi: è un buon risultato per la ripartenza del nostro Paese". E' quanto dichiara il viceministro allo sviluppo economico, Gilberto Pichetto, in riferimento al decreto Sostegni bis approvato in Consiglio dei ministri.

"Una buona a parte delle risorse", precisa Pichetto, "andrà alle aziende danneggiate dall'emergenza sanitaria tra contributi a fondo perduto, crediti di imposta per ricerca e sviluppo, sconto Tari, pacchetto a sostegno della liquidità e misure a favore di partite iva, giovani e famiglie. Far ripartire la nostra economia è l'obiettivo che ci vede tutti impegnati in un'operazione di ricostruzione di carattere assolutamente straordinario".