Autostrade Liguria: ricominciano gli spostamenti ed è subito traffico

Con la primavera inoltrata e gli spostamenti consentiti, durante il week end la Liguria torna ad essere presa d'assalto dai viaggiatori. La situazione sulle autostrade, però, è sempre la stessa: i numerosi lavori lungo i tratti, specie nella zona di Genova, provocano rallentamenti e code a partire già dalla mattina di oggi, venerdì 7 maggio.

Sulla A10 Genova-Savona sono chiuse, per lavori, le uscite di Genova Pegli e di Genova Prà provenendo da Genova. Chiusa anche l'entrata di Genova Pegli verso Ventimiglia. Autostrade consiglia di utilizzare l'uscita di Genova Aeroporto e l'entrata di Genova Prà. Sempre sulla A10 in direzione Ventimiglia vengono riscontrate code tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per lavori.