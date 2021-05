I vaccini Pfizer e Moderna funzionano bene contro le varianti

I vaccini Pfizer e Moderna funzionano contro le varianti considerate «preoccupanti» e attualmente più diffuse in Europa, ossia quella inglese, sudafricana e brasiliana. A confermarlo sono alcuni studi condotti dai ricercatori e dalle rispettive case farmaceutiche.

Il primo esperimento, svolto in Qatar nel marzo 2021, ha dimostrato come su più di 265.000 persone che avevano ricevuto entrambe le dosi, l’efficacia è stata dell’89,5% contro la variante inglese e del 75% contro la variante sudafricana. Dato più notevole ancora è stato quello dell’efficacia contro malattie gravi, critiche o fatali: del 97,4% per tutte le forme di Covid e del 100% contro entrambe le varianti Il secondo studio condotto dal ministero della Salute israeliano e dai ricercatori di Pfizer si basa su oltre 230.000 infezioni da coronavirus verificatesi in Israele tra il 24 gennaio e il 3 aprile. Il vaccino si è dimostrato efficace per oltre il 95% nella protezione contro l’infezione da coronavirus, l’ospedalizzazione e la morte.

Sul fronte del secondo vaccino mRna, quello di Moderna, arrivano altre conferme: la casa farmaceutica si è subito impegnata a pensare a un richiamo studiato appositamente contro le varianti. Quello che resta da testare è quanti mesi dura la protezione dei vaccini mRna per decidere quando fare i richiami: per ora si è sicuri di 6 mesi, ma si attendono i dati sulla possibilità che duri anche un anno. In ogni caso i richiami saranno pronti ed efficaci. Con la nuova tecnologica dell’Rna messaggero modificare un vaccino richiede pochissimo tempo, anche dovessero esserci nuove varianti che si impongono (come quella indiana), poi si tratta di condurre gli studi clinici che, però, nel caso di modifiche dello stesso vaccino, richiedono meno tempo, anche per l’iter di approvazione delle autorità regolatorie.