La discussione sul coprifuoco si fa accesa: cosa succederà?

L'entrata in vigore del green pass nazionale dal 15 maggio, potrebbe portare cambiamenti anche sull'orario del coprifuoco. Sembrerebbe infatti un autogol pesante promuovere la ripartenza del turismo mantenendo poi l'obbligo ai turisti di rientrare nelle loro stanze d'albergo alle 22. Per questo, come già annunciato in precedenza, dal monitoraggio del 14 maggio ci potrebbero essere dei cambiamenti importanti. Tutto dipenderà dall'andamento della curva epidemiologica, ma le possibilità sono due: posticipare l'inizio alle 23 o alle 24, oppure di cancellarlo definitivamente. Il coprifuoco è stato uno dei dibattiti più accesi all'interno del Governo nella stesura dell'ultimo decreto. L'ala aperturista vorrebbe eliminarlo il prima possibile, i rigoristi, invece, frenano. La prossima settimana sarà quindi decisiva per analizzare gli ultimi dati: gli ultimi numeri dei bollettini sia regionali che nazionali, nonostante le aperture, sono incoraggianti.