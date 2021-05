La campagna vaccinale accelera: a maggio in arrivo 17 milioni di dosi

"Nei prossimi mesi saremo pronti alle vaccinazioni anche nelle scuole, come si faceva negli anni Settanta contro il vaiolo". Questo l'annuncio del generale Francesco Paolo Figliuolo, intervenuto all'inaugurazione di un nuovo hub vaccinale a Roma. Questo sarebbe un grande passo, decisivo, per l'accelerazione dell'operazione Covid Free. Intanto per due giorni consecutivi è stata superata la soglia delle 500 mila dosi quotidiane, (517 mila il 29 aprile, 508 mila il 30 aprile). Ma buono è anche il dato del 1°maggio: oltre 419 mila iniezioni, un record considerando il giorno festivo. Il 25 aprile, ad esempio, sono state poco più di 265 mila. Così, dall’inizio della campagna, a fine dicembre, siamo arrivati oggi a 20.652.663 dosi somministrate (a 11.764.743 donne e 8.887.920 uomini) cioè l’83,7% del totale di quelle consegnate alle Regioni, finora 24.689.260. Circa 4,5 milioni di dosi, quindi, sono ancora «in cassa» e "prontamente disponibili". E gli italiani immunizzati, cioè che hanno ricevuto già prima e seconda dose, hanno superato quota sei milioni (6.221.316).

"A maggio - dice Figliuolo - riceveremo altri 15-17 milioni di dosi (altri 25 milioni poi entro giugno). Solo tra il 5 e il 7 maggio arriveranno oltre 2,1 milioni di dosi Pfizer e tra il primo maggio e ieri ne sono arrivati altri 3 milioni. Sulla somministrazione del vaccino anti-Covid agli over 80 ci siamo, con una copertura già dell’85%; sugli over 70 siamo lì; sugli over 60 e anche sugli over 65 invece è opportuno insistere. Dobbiamo completare queste classi, poi apriremo in maniera multipla e parallela su tutte le altre classi di età". Per questo si aumenteranno i centri disponibili, dando la possibilità di somministrare anche in 730 aziende, così da poter immunizzare le classi produttive del Paese.