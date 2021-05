Covid: Rt nazionale in leggero aumento

Dopo alcune settimane in continua discesa risale l'indice Rt nazionale: si tratta solo di un leggero aumento da 0,81 di sette giorni fa allo 0,85 odierno. Al tempo stesso, però, continua a scendere l'incidenza: dai 152 casi medi ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana ora il valore è 146. I dati presi in considerazione, come ben noto, si riferiscono alle settimane precedenti e in questo caso specifico al periodo 12-18 aprile.

Per quanto riguarda il colore delle regioni non dovrebbero esserci grosse novità. Tutti i territori che erano passati in giallo (Piemonte compres) sette giorni fa hanno mantenuto stabili i loro parametri e ci rimarranno anche la settimana prossima. Qualche possibile variazione solo in alcune regione: la Valle d'Aosta rischia di tornare in zona rossa, mentre sperano di essere "promosse" la Sardegna in arancione e la Puglia in giallo. L'ufficialità arriverà comunque nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 aprile