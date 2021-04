A maggio possibili allentamenti del coprifuoco

È servita una faticosa giornata di trattative e mediazioni, ma alla fine è arrivata l'intesa. Nel mese di maggio, infatti, verrà valutata la possibilità di posticipare l'orario di inizio del coprifuoco, ossia almeno dalle 23. Chiaramente tutto dipenderà dal quadro epidemiologico e dagli eventuali miglioramenti che potranno avvenire nelle prossime settimane. Ma già questo è un passo importante: di fatto l'esecutivo ha messo nero su bianco quello che aveva lasciato intendere con il nuovo decreto, dove inizialmente era circolata la notizia, poi rivelatasi infondata, che l'orario del coprifuoco non sarebbe variato fino al 31 luglio.

Bisognerà quindi aspettare per vedere l'evoluzione dei contagi, scongiurando che le aperture non possano far crescere nuovamente la curva. Quello che comunque appare certo è che si andrà per gradi: se ci saranno cambiamenti, saranno allentamenti graduali. In pratica per questo mese il coprifuoco verrà allentato, ma non eliminato definitivamente. Per tornare ad essere liberi di circolare e spostarsi senza alcuna limitazione, bisognerà aspettare ancora un po'.