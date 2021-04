Tracce di virus su Pos, carrelli e bilance: chiusi 12 supermercati

Dodici supermercati chiusi per gravi carenze igieniche, strutturali e gestionali, tanto da trovare tracce di Covid sui Pos. Questo è quello che è emerso dal controllo dei Nas dopo una campagna di verifiche a livello nazionale nei supermercati per accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione anti Covid: complessivamente sono stati ispezionati 981 esercizi tra quelli di maggiore afflusso, rilevando irregolarità in 173 di essi, pari al 18%. Sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria nove responsabili di supermercati e ne sono stati sanzionati ulteriori 177 con violazioni amministrative per un ammontare di 202 mila euro. Sono state contestate 226 irregolarità, delle quali 39 riconducibili a carenze igieniche per mancata esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature ad uso comune, l'omessa indicazione delle informazioni agli utenti sulle norme di comportamento e sul rispetto del numero massimo di presenze contemporanee all'interno dei locali e della distanza interpersonale durante gli acquisti e alle casse.

Tra le varie problematiche sono stati accertati anche il malfunzionamento o l'assenza dei dispenser per la disinfezione delle mani ed il mancato rispetto delle distanze interpersonali. Al fine di individuare l'efficacia delle periodiche operazioni di pulizia e sanificazione, sono stati eseguiti tamponi per la ricerca del Covid sulle superfici ritenute di maggiore contatto, realizzando 1.060 campioni con il supporto di tecnici prelevatori. Gli esiti analitici hanno rilevato la positività alla presenza di materiale genetico del virus in 18 casi riconducibili a carrelli e cestini impiegati dalle utenze, tastiere per il pagamento bancomat e carte di credito (Pos), tasti delle bilance e dispositivi "salvatempo". I supermercati nei quali sono state evidenziate positività al Covid, appartenenti a diverse aziende della grande distribuzione, sono stati individuati nelle città di Roma, Latina, Frosinone, Grosseto, Terni, Salerno e Catania nonché in altri esercizi nelle province di Parma, Perugia e Cagliari.