Carabinieri: bando per 11 atleti per il centro sportivo dell'Arma

È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di undici carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad atleti di interesse nazionale, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al medesimo comitato.

Gli atleti verranno ripartiti nelle seguenti discipline/specialità e destinati al Centro sportivo dell’Arma dei Carabinieri: 1 posto sci alpino maschile, specialità "slalom gigante e slalom speciale"; 1 posto sci alpino femminile, specialità "slalom speciale"; 1 posto sci alpino femminile; 2 posti sci di fondo maschile; 2 posti biathlon maschile; 1 posto sci alpinismo maschile; 1 posto sci alpinismo femminile; 1 posto combinata nordica femminile e 1 posto canottaggio maschile, specialità singolo, categoria "pesi leggeri". Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande (25 maggio), abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiamo superato il 26°, siano in possesso dei requisiti indicati (leggi qui) e abbiano conseguito, dal 1° gennaio 2020 a seguire, risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal Coni ed essere riconosciuti come “atleti di interesse nazionale”.