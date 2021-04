Salta la riapertura dei centri commerciali nel weekend

Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale del decreto Aperture, approdato in Gazzetta Ufficiale, non c’è più il riferimento previsto dalle bozze alla possibilità di riaprire i centri commerciali, i parchi commerciali e le strutture analoghe, anche nei fine settimana e a partire dal 15 maggio. Un fulmine a ciel sereno che fa infuriare il presidente di Federdistribuzione Alberto Frausin: "I centri commerciali sono luoghi sicuri che hanno sempre risposto con responsabilità durante tutte le fasi dell’emergenza pandemica. Occorre superare questa situazione e mettere in campo tutte le misure necessarie, senza rassegnarsi a tenere chiuso. I protocolli previsti consentono di gestire in sicurezza l’apertura anche durante i week end, garantendo la gestione degli accessi, dei flussi e della sicurezza dei clienti. Ora serve avere una data certa per la ripartenza", conclude.

"È un fatto inspiegabile e altamente preoccupante il dietrofront di cui abbiamo avuto notizia nottetempo a proposito della mancata riapertura dei centri commerciali - afferma Marco Pedroni, presidente dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori - Non conosciamo le ragioni che sottendono a tale decisione, ma i centri commerciali sono luoghi sicuri dove sono state attivate tutte le misure precauzionali richieste, in qualsiasi giorno della settimana inclusi i week end. Chiediamo quindi con forza la correzione del testo del decreto che permetta così la riapertura dei centri commerciali".