Draghi contrario alla Superlega: "Preservare meritocrazia e campionati nazionali"

"Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno progetto della Superlega calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, con una nota è intervenuto sulla creazione, da parte di 12 club di calcio, tra cui le tre italiane Juventus, Milan e Inter, della Superlega, prendendone le distanze.

Le dichiarazioni del premier arrivano dopo la presa di posizione di altri leader politici come Emmanuel Macron e Boris Johnson, oltre al segretario del Pd Enrico Letta che su Twitter ha scritto: ""In Europa il modello Nba non può funzionare. Nel calcio e nello sport la forza sta nella diffusione, non nella concentrazione. E nelle belle storie tipo Atalanta, Ajax, Leicester". Il segretario dem aveva chiesto anche l'intervento dell'esecutivo: "Tutte le istanze europee devono intervenire, compreso il Governo italiano, basti vedere quanto spazio occupa sui media. Questa vicenda può impoverire il nostro Paese".